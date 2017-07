Spider-Man: Homecoming, Kevin Feige spiega uno dei colpi di scena del film

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In un’intervista con IGN , Kevin Feige ha parlato di una delle sorprese di. Alla fine del film scopriamo infatti che il personaggio interpretato da Zendaya si FA chiamare dagli amici “MJ”, un rimando quindi alla Mary Jane Watson dei fumetti.

Come spiegato dal presidente dei Marvel Studios, non si tratta dello stesso personaggio:

Beh, non abbiamo mai inteso quel momento come una grande rivelazione, si è solo trattato di un omaggio alle avventure passate e ai vecchi amori di Peter. [Zendaya] non interpreta Mary Jane Watson, è sempre stato così, le abbiamo chiesto di interpretare un nuovo personaggio del liceo, Michelle. Sapevamo che c’era una “M” in Michelle e una in Mary, così abbiamo pensato che sarebbe stato divertente se le sue iniziali fossero state MJ. Poi la notizia è trapelata e Zendaya ha dovuto affrontare la stampa con molta difficoltà. La verità è che non l’abbiamo mai inteso come un colpo di scena, ci sono molte rivelazioni nel film, ma questa non doveva esserlo.