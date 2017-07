Spider-Man: Homecoming, il poster con Donald Trump e Batman pubblicato per errore dal The Himalayan Times

Su Reddit (via CB.com ) è arrivata una curiosa segnalazione riguardante un poster dipubblicato dal giornale nepalese

Il quotidiano, nella sua versione cartacea (visionabile anche online a questo link), ha pubblicato per errore un artwork parodia del film diffuso inizialmente su Twitter a fine maggio da Mike Mitchell. Nello specifico si tratta di quello con Donald Trump che, insieme al presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi e al Re dell’Arabia Saudita Salman bin Abdulaziz, tiene le mani su un mappamondo luminoso e il Batman in Classic Movies.

Il motivo della svista non è chiaro, ma non è la prima volta che accade qualcosa del genere. Nel 2013 un cinema cinese aveva erroneamente esposto un poster fan made di Thor: The Dark World in cui Loki e Thor si abbracciavano con dolcezza.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.