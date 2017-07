Intervistato da Entertainment Tonight,ha avuto modo di raccontare di quando ha ingaggiatonel cast del suo ultimo film,. A detta di Nolan, l’ingresso di un outsider come Styles nel team è avvenuto infatti nel modo più classico: tramite un provino che lo ha convinto.

Come raccontato dal regista:

Come regista, devo fidarmi del mio istinto e della capacità di intravedere chi sarà la persona giusta per un ruolo. Non mi preoccupo troppo dei trascorsi delle persone. Non conoscevo Harry. Insomma, ne avevo sentito parlare grazie ai miei figli, ma non mi era familiare. Quando ha sostenuto il provino l’ho trovato particolarmente carismatico, come ho trovato particolarmente sincero e sottile il suo darsi alla recitazione. Quando ho scritturato Heath Ledger per la parte di Joker, in molti hanno alzato più di un sopracciglio in segno di dubbio. Mi sono fidato del mio istinto e Harry è stato perfetto per la parte.