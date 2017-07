, regista di(vincitore dell’Oscar 2017 come miglior film) è al lavoro su un nuovo progetto.

Come annunciato in un comunicato ufficiale della Annapurna Pictures, Jenkins dirigerà l’adattamento cinematografico del romanzo If Beale Street Could Talk, di James Baldwin.

Dalle poche informazioni comunicate, il film racconterà la storia di Tish, una donna di Harlem impegnata in una corsa contro il tempo per dimostrare l’innocenza del suo compagno, proprio mentre è incinta del suo primo figlio.

Jenkins ha puntato a dirigere un adattamento del romanzo per parecchi anni, ma solo recentemente è riuscito ad averne i diritti per poter lavorare a un progetto cinematografico.

Le riprese dovrebbero cominciare nel mese di ottobre di quest’anno.

Fonte: Collider