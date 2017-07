Spider-Man: Homecoming, Marisa Tomei racconta una scena tagliata con zia May

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

In un’intervista con l’HuffPost, Marisa Tomei ha descritto una sequenza con zia May tagliata prima dell’inizio delle riprese di Spider-Man: Homecoming.

L’attrice ha ammesso che molte battute improvvisate sul set sono finite sul pavimento della sala montaggio, ma c’era una scena nello script originale che avrebbe tanto voluto girare.

Nella sequenza in questione – ha descritto la star – zia May doveva salvare una bambina in difficoltà nel vicinato con Peter che assiste da lontano:

Poi torno a casa e non gli dico nulla di quello che è successo, e anche lui non mi dice niente. Perciò mi chiede: “Com’è andata la giornata?” e io rispondo: “Tutto bene”, anche se in realtà sono tremendamente nervosa per tutto quello che è successo. Quindi diciamo che io gli racconto bugie, lui pure: era una premessa molto interessante. È stato deludente non girarla.

Per uno sguardo a tutte le scene tagliate vi rimandiamo al nostro articolo.

LEGGI ANCHE