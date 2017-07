Parte questa settimana, come annunciato dalla Warner Bros. Pictures e dalla Village Roadshow, la produzione di, il nuovo film di

La vicenda è ambientata nell’agosto del 2015 e racconta di fatti realmente accaduti su un treno per Parigi, sul quale tre uomini riuscirono a sventare un attacco terroristico. Il film ripercorrerà la loro vita e la loro amicizia, fino al momento in cui si ritrovarono salvare le vite di tutti i passeggeri a bordo. Nel film ci saranno Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone, protagonisti di quei momenti.

Eastwood dirige il film da uno script di Dorothy Blyskal, a sua volta basato sul libro The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes di Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone e Jeffrey E. Stern.

