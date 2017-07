Dopo essere stato al centro di varie writers room per la Paramount Pictures,ha ricollocato la sua Weed Road presso gli uffici dello studio di Melrose Avenue e ha firmato un contratto biennale che lo vedrà al lavoro per lo studio su una rosa di progetti. Tra questi ci sarebbe anche un adattamento di, tratto dal fumetto di(Deadpool).

Tra i nuovi progetti di Goldsman segnaliamo inoltre Rainbow Six, adattamento del romanzo di Tom Clancy incentrato sull’ex-membro dei Navy SEAL John Clark e ambientato nell’universo della serie di libri incentrati su Jack Ryan. A curarne lo script dovrebbero essere Josh Appelbaum e Andre Nemec. Tra le indiscrezioni, si parla di un possibile coinvolgimento di Ryan Reynolds per il ruolo di Clark. Al momento, lo ricordiamo, non ci sono conferme ufficiali.

La Paramount ha inoltre acquisito i diritti di Ologies, una serie di libri rivolti al pubblico young adult che include titoli come Alienology, Dragonology, Monsterology, Vampireology, Illusionology e altri. Ogni libro è concepito come un libro di testo con uno scopo educativo, contenente un gran numero di elementi di stampo fantasy. Goldsman, ancora una volta, riunirà una writers room per dare vita a un potenziale franchise.

Secondo uno dei produttori esecutivi della saga di Paranormal Activity, oltre a lavorare allo sviluppo di potenziali grandi franchise, Goldsman sarebbe anche incaricato di sviluppare una serie di progetti specifici di vario genere, ognuno con un budget compreso tra i cinque e i dieci milioni di dollari.

Nel 2002, lo ricordiamo, Goldsman ha vinto un Oscar come sceneggiatore di A Beautiful Mind.

Fonte: Deadline