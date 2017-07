Star Wars: Gli Ultimi Jedi, alcune indiscrezioni su una curiosa scena con R2D2

Spoiler

C’è un momento ne Gli Ultimi Jedi in cui uno dei Porg si posa su R2D2, ed è assolutamente adorabile.

Jason Ward di MakingStarWars.net ha riportato una curiosità circa l’ottavo capitolo della saga,, in uscita a dicembre. R2D2, difatti, sarebbe al centro di una divertente scena nella quale faremo la conoscenza di un essere pennuto che si posa sulla sua testa, trovandosi particolarmente in sintonia con il droide. Come riportato da Ward:

I Porg, come è già stato anticipato, sono una razza molto particolare presente sul pianeta Ahch-To, che ospita Luke Skywalker. La curiosità circa la sequenza del film, specifichiamo, non è ancora confermata ufficialmente. MakingStarWars si è limitato a immaginare la scena in un artwork, che vi riproponiamo qui di seguito:

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda. Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia. Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie.

Fonti: MakingStarWars, CB