Nuove, numerose entrate nel cast di, il dramma romantico diretto da(Mademoiselle C).

Al fianco della preannunciata Sarah Jessica Parker ci saranno anche Renée Zellweger, Isabella Rossellini, Common, Simon Baker, Taylor Kinney (Zero Dark Thirty) e Gus Birney (The Mist).

Il film, scritto da Laura Eason (House of Cards), segue la storia di Vivienne (Sarah Jessica Parker), una cantante jazz di New York che vive per se stessa e per la sua arte. Dopo una diagnosi inaspettata che fa crollare il suo mondo, assistiamo alle 24 ore che la separano dall’inizio di un suo nuovo tour mondiale mentre riflette su gli obblighi familiari, sui suoi fallimenti su i suoi successi e sulle passate relazioni.

Le riprese del lungometraggio avranno inizio questa settimana a New York.

FONTE: CS