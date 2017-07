Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La saga didiretta da, negli anni, ha forse ricevuto più attenzione “mediatica e social” di quanta ne abbia avuta in termini di biglietti staccati al botteghino.

La storia di come il terzo Hellboy del regista messicano e di Ron Perlman non abbia mai visto la luce ha spesso tenuto banco tanto sulle nostre pagine quanto su quelle dei siti di cinema di tutto il mondo. Fino alla “deflagrazione a sorpresa” di svariate settimane fa, quando è arrivata la news che il franchise sarebbe stato sottoposto a reboot con un cinecomic Rated-R basato su uno script di Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola (il papà del personaggio) con David Harbour (Stranger Things) nei panni del Ragazzo Infernale.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Nerdist, l’acclamato fumettista ha svelato qualche retroscena del progetto, compreso il fatto che, inizialmente, doveva essere ambientato nello stesso “universo” di quelli di Guillermo del Toro.

Avrei adorato poter vedere Guillermo alle prese con il terzo film, con la fine della storia che aveva in mente. Ma col passare degli anni era diventato abbastanza chiaro che il progetto non avrebbe mai visto la luce del sole. Circa tre anni fa io, i produttori e Andrew Cosby abbiamo iniziato a lavorare su questa nuova storia. Ma Del Toro non voleva avere nulla a che fare con la cosa, non l’avrebbe diretto. Gli era stata offerta la posizione di produttore, Ron Perlman non avrebbe fatto il film senza Guillermo […] Per cui inizialmente abbiamo cercato di unirlo all’universo di del Toro, di dare un prosieguo ai suoi film. Ma poi, visto che avevamo Neil Marshall alla regia ci siamo detti “Che senso ha continuare su quella strada?”. Un film di del Toro è un film di del Toro, non puoi cercare di appaltarlo a un’altra persona. Specie a un filmmaker così dotato come Neil Marshall. Ed è a questo punto che, da sequel, è diventato reboot. È emozionante avere un altro regista, percorrere una strada del tutto inedita, dare una svolta differente a questo materiale.