Spider-Man: Homecoming, Jon Watts parla della “pergamena” con la timeline dell’UCM

C’è una vera e propria pergamena che mi hanno srotolato davanti. Uno dei miei produttori, Eric Carroll, utilizzava proprio questa timeline per vedere dove le cose collimassero e dove invece fossero più intricate. Un po’ come “Oh, guardate! Quella è la nascita di Captain America!”. Sì, è un documento bello grosso. E la cosa più curiosa è che parte all’inizio del tempo: non ricordo nello specifico, ma ha qualcosa a che fare con Thor. […] O forse con i Guardiani della Galassia. È davvero un documento speciale. […] Ed è più lungo del tavolo di una sala conferenze!

Intervistato da Entertainment Weekly,, regista di, ha avuto modo di confermare un curioso dettaglio circa l’esistenza di una vera e propria “pergamena”, che viene data in dotazione ai creativi ingaggiati dai Marvel Studios, che consente di avere un’idea più che dettagliata riguardo la successione cronologica degli eventi all’interno dell’UCM. Come raccontato da Watts:

Come saprete, la progettazione di un sequel del film con Tom Holland dovrebbe partire a breve. È molto probabile che sia la Marvel che la Sony riconfermino alla regia Jon Watts. Il regista, lo ricordiamo, ha già firmato un contratto per dirigere due film (il secondo dei quali, verosimilmente, è proprio il sequel di Homecoming).

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.

Nel cast Tom Holland, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice, Michael Keaton. La pellicola non racconterà le origini del personaggio, ma si concentrerà sugli anni del liceo di un Peter Parker già in azione. Il film è co-prodotto da Kevin Feige assieme al suo team di esperti della Marvel, e da Amy Pascal, che ha supervisionato il lancio del franchise per la Sony 13 anni fa. Insieme, collaborano a una nuova direzione creativa per il lancia ragnatele. Sony Pictures continuerà a finanziare e distribuire i film della saga, e sarà ancora proprietaria dei diritti di sfruttamento del personaggio, mantenendo il controllo creativo finale.

