La voce in questione, diffusa a marzo da Slashfilm, affermava che la sceneggiatura di Ben Affleck e Geoff Johns sarebbe stata “accantonata” e rifatta da capo, motivo per cui tutte le indiscrezioni apprese fino a quel momento (compresa la presenza di Deathstroke), rischiavano di perdere ogni parvenza di attendibilità. Vi avevamo spiegato che la notizia in sé non aveva nulla di drammatico, anzi. Era un’ulteriore prova del fatto che Matt Reeves non sarà un semplice esecutore, un mero shooter di un qualche materiale pre-esistente, ma un filmmaker chiamato per dare la sua impronta a una pellicola estremamente importante per la Warner Bros.

Durante il podcast Happy Sad Confused di MTV, il filmmaker ha confermato la storia. Quando Josh Horowitz gli ha domandato se lo script di Affleck e Johns era ancora la base di partenza del film il regista ha risposto “No, è una nuova storia. Sta cominciando da capo. Penso che sarà estremamente cool”.

