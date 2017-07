Entertainment Weekly , nel doppio numero speciale dedicato all’imminentedi San Diego, ha pubblicato una serie di nuovi scatti e concept dell’attesissimo adattamento cinematografico di, che verrà presentato al pubblico durante il panel della Warner Bros.

Grazie alle didascalie pubblicate dal magazine possiamo apprendere che il prologo della pellicola presenterà una differenza sostanziale rispetto al libro di Stephen King. Nel romanzo, il piccolo Georgie Denbrough s’imbatte nel clown Pennywise dopo aver inseguito la sua barchetta di carta che stava navigando, lungo in un rigagnolo d’acqua creato dalla pioggia battente, verso un tombino sul lato di un marciapiede. Dopo il malaugurato incontro con la mostruosa creatura, il bimbo viene ritrovato esanime e senza un braccio. A quanto pare nella pellicola, il cadavere non verrà proprio ritrovato. Proprio per questo suo fratello “Bill Tartaglia” guiderà il Club dei Perdenti in una missione di vendetta nei confronti di IT cercando, allo stesso tempo, di ritrovare suo fratello. Vivo o morto.

In basso potete vedere le fotografie e i concept della tana di Pennywise.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.