Luglio è un mese molto impegnativo per la redazione di BadTaste.it, e quest’anno lo è ancora di più. Oltre a seguire il(che inizierà mercoledì prossimo) e il la cui 47esima edizione inizia proprio oggi ), siamo ad Anaheim in California e per tutto il weekend vi aggiorneremo sulla D23 Expo 2017.

Per la terza edizione consecutiva BadTaste.it partecipa alla più grande manifestazione dedicata ai fan Disney. Nata nel 2009, la D23 Expo è dedicata a tutti i membri del fan club della The Walt Disney Company: il nome unisce la D di Disney e la data della f0ndazione della compagnia il 1923. Per tre giorni l’immenso centro congressi di Anaheim si trasforma in una grande esposizione con merchandise, oggettistica, esposizioni, mostre, presentazioni e panel dedicati al mondo della Disney.

È anche l’occasione per dare uno sguardo ai prossimi film delle divisioni della Disney: dai The Walt Disney Studios alla Lucasfilm, passando per Pixar, Disney Animation e Marvel. Nel 2013 avevamo dato una prima occhiata a Maleficent, Tomorrowland, Saving Mr. Banks e Thor: the Dark World, ma anche a Frozen e al parco a tema Avatar Land. Nel 2015 era toccato a Captain America: Civil War e Doctor Strange, a Star Wars: il Risveglio della Forza, La Bella e la Bestia, Il Libro della Giungla, Zootropolis, Alla Ricerca di Dori e Oceania, ma anche all’annuncio della realizzazione di Star Wars Land.

L’attesa è alle stelle per i panel di oggi e domani: si inizia alle 10 del mattino (le 19 ora italiana) con la cerimonia delle Disney Legends, e si prosegue nel pomeriggio con un panel nel quale Disney Animation e Pixar parleranno dei loro progetti in lavorazione e mostreranno materiale inedito. Sabato toccherà ai film live action: vi terremo aggiornati, voi seguiteci sui nostri canali social!