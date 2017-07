La divisione giapponese della Warner Bros. ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale di, pellicola in live action diretta da(Dragon Age: Dawn of the Seeker, Pingu-Pongu) basata sullo shōnen manga creato da(potete trovate altri dettagli sul progetto su BadComics.it ).

Vi ricordiamo che le riprese sono state effettuate anche in Toscana, nel comune di Volterra.

Ecco il trailer:

La storia racconta di due fratelli appassionati di alchimia, Alphonse ed Edward Elric, che, dopo aver danneggiato i loro corpi tramite una trasmutazione dall’esito infelice, intraprendono un viaggio alla ricerca della pietra filosofale; la loro missione sarà però ostacolata dagli homunculus, creature dall’aspetto umano dotate di un enorme potere combattivo.

Il film uscirà nelle sale nipponiche a dicembre e, dopo le prime preview, la stampa giapponese ha elogiato l’innovativa computer grafica, in grado di competere con le maggiori produzioni hollywoodiane.