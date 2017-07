Avendo a che fare con il mercato mondiale della droga, vuole stare sulla lista dei miliardari di Forbes.

ha descritto il personaggio interpretato daincome un’imprenditrice senza scrupoli (“è una Martha Stewart sotto gli effetti del crack”) che opera da una ricreata Main Street degli anni 50, ricostruita nella giungla. Anche il suo nome, Poppy, dovrebbe essere un richiamo all’industria nella quale opera. Come dichiarato da Vaughn:

La missione di Poppy, in effetti, sarebbe quella di puntare a rendere legale i commerci di droghe pesanti in tutti i Paesi. Come spiega Vaughn:

Tiene un discorso, ovunque va. Dice cose come “Lo zucchero causa dieci volte la dipendenza provocata dalla cocaina, eppure è legale! E causa decisamente più morti in America. Ma se vendete zucchero potete finire su Forbes, se vendete coca finite in galera!”.

In effetti il titolo del film richiama il cosiddetto “Triangolo d’Oro” dell’oppio presente in Asia. Tuttavia, Vaughn è consapevole che si tratta di un riferimento peculiare, che molti potrebbero non conoscere:

Quando abbiamo testato il film con un pubblico selezionato, tutti si chiedevano “Cos’è il Triangolo d’Oro?” e io esclamavo “Diamine! Nessuno ne ha sentito parlare, ed è accaduto in ben tre diversi test screening!”.

La sinossi di Kingsman: Il Cerchio d’Oro:

Kingsman: Secret Service ha introdotto il mondo di Kingsman, un’agenzia internazionale indipendente che opera al più alto livello di segretezza e discrezione, il cui fine ultimo è quello di tenere il mondo al sicuro. In Kingsman: The Golden Circle i nostri eroi affronteranno una nuova minaccia. Quando il quartier generale viene distrutto e il mondo è tenuto in ostaggio, il loro viaggio porta alla scoperta di un’organizzazione di spionaggio alleata negli Stati Uniti chiamata Statesman, fondata negli stessi giorni dell’agenzia britannica. Nella nuova avventura, che testerà la forza e la capacità degli agenti di spingersi al limite, le due organizzazioni d’élite faranno squadra per sconfiggere un nemico comune e senza scrupoli. Tutto, naturalmente, per salvare il mondo: qualcosa al quale Eggsy comincia ad abituarsi…

Nel cast, oltre a Colin Firth, Taron Egerton, Channing Tatum e Jeff Brides, troveremo anche Julianne Moore, Mark Strong, Halle Berry, Elton John e Pedro Pascal.

