Ieri mattina abbiamo pubblicato un pezzo riguardante il nuovo film solitario del(convenzionalmente chiamato The Batman). Nell’articolo riportavamo la conferma, avvenuta per bocca del regista e sceneggiatore Matt Reeves, che lo script diè stato accantonato e rifatto da capo.

Nel raccontare la medesima faccenda Variety specifica anche che l’uscita della pellicola sarebbe fissata al 2019. Per quanto possa essere affidabile una testata come quella citata, al momento non esiste alcuna conferma ufficiale della cosa né da parte della Warner Bros. né di Matt Reeves. Vi terremo aggiornati.

Quest’ultimo però, sempre dal podcast Happy Sad Confused di MTV, circostanzia in maniera più chiara la decisione di realizzare una sceneggiatura nuova di zecca per il cinecomic:

Accetto il fatto che chi investe una colossale quantità di denaro per realizzare questi film ha il diritto di fare ciò che vuole col progetto, ma d’altro canto, se mi volevano coinvolto, dovevo poterlo fare in una maniera capace di coinvolgermi a livello emotivo. Se così non fosse, non riuscirei a fare un buon lavoro. Ho discusso [con la Warner, ndr.] di quello che volevo esplorare dal punto di vista emozionale e di quello che intendo raggiungere con la mia visione. Ho pensato che se avessero appoggiato la cosa bene, altrimenti avrebbero potuto tranquillamente passare oltre e sentire un’altra persona.

Matt Reeves ha anche specificato che il casting del cinecomic non è ancora cominciato visti gli impegni per la lavorazione e la promozione di The War – Il Pianeta delle Scimmie.