Spoiler

[In The War – Il Pianeta delle Scimmie] il Colonnello rivela alcune informazioni circa un uomo che era giunto con lui quando erano arrivati alla città, e che era rimasto impressionato da Cesare. E che aveva insistito sul fatto che Cesare fosse molto più che una scimmia, e che fosse invece un grande leader. Lui, tuttavia, pensava che quell’uomo fosse pazzo. Proprio il Colonnello, nella scena in cui si confronta con Cesare, dichiara poi di comprendere finalmente il significato delle parole di quell’uomo. Cesare allora chiede “Cosa gli è accaduto?” e il Colonnello replica “L’ho ucciso”. Cesare chiede perché, e la risposta è “Perché le sue idee erano pericolose. Le idee sono come un virus, e si sarebbero diffuse ad altri. Ora questa è una guerra per l’umanità”. Ecco dunque cosa è accaduto.

In Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, Cesare fa la conoscenza di Malcolm, interpretato da. In una delle sue ultime interviste,ha rivelato che in una prima bozza dello script di, Malcolm andava incontro a un triste destino dopo aver incontrato il Colonnello, interpretato da. Il personaggio, ad ogni modo, non appare nel terzo film. Come spiegato da Reeves:

Ecco la sinossi:

La 20th Century Fox presenta il film War – Il Pianeta delle Scimmie, sequel di Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie, che ancora una volta sarà diretto da Matt Reeves. Cesare e il suo popolo di scimmie sono costretti a battersi contro un esercito di esseri umani guidati dal crudele Colonnello (Woody Harrelson). Le scimmie subiscono grosse perdite e Cesare comincia a meditare vendetta!

Michael Giacchino si è occupato della colonna sonora. Nel cast Andy Serkis, Judy Greer, Steve Zahn, Woody Harrelson e Gabriel Chavarria.

Fonte: HH