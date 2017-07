Entertainment Weekly ha pubblicato una nuova foto ufficiale di, pellicola che vedenel ruolo di. Nel cast figurano anche Dominic West, Walton Goggins e Daniel Wu.

Potete vederla qua sotto:

Il magazine riporta anche alcune dichiarazioni della protagonista. Le sue parole confermano quello che, sostanzialmente, sapevamo già, ovvero che il lungometraggio sarà ispirato al reboot videoludico datato 2013.

Lara ha tutti i caratteristici tratti relativi alla sua intelligenza, curiosità, fierezza e forza, ma le abbiamo tolto tutta l’esperienza. Non ha ancora intrapreso alcuna avventura. Pensa di essere intrappolata nel ruolo di donna d’affari che vive nel contesto della moderna cultura giovanile della Londra suburbana. È questo il punto di partenza del film.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La pellicola sarà incentrata sul tentativo di Lara Croft di concludere le ricerche del padre e scoprire antichi segreti per riabilitare il suo nome.

A interpretare la protagonista Alicia Vikander (The Danish Girl), affiancata da Walton Goggins (The Hateful Eight) nei panni della nemesi e Daniel Wu (Into the Badlands).

Ricordiamo che Lara Croft, nei due film del 2001 e del 2003, aveva il volto di Angelina Jolie. Il nuovo film, diretto da Roar Uthaug su una sceneggiatura di Geneva Robertson-Dworet, uscirà il 16 marzo 2018 e sarà prodotto dalla MGM, dalla Warner Bros e dalla GK Films.

Il franchise cinematografico, ricordiamo, era stato sviluppato dalla Paramount Pictures e aveva incassato complessivamente 432 milioni di dollari al box office mondiale.