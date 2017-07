a mantenersi in testa alla classifica italiana di venerdì.

Il film Marvel incassa infatti 265mila euro, quanto basta per battere il secondo film in classifica e salire a 4.3 milioni di euro complessivi. Con 232mila euro, The War: il Pianeta delle Scimmie ottiene però la miglior media per copia della classifica e sale a 457mila euro in due giorni.

Al terzo posto, Transformers: l’Ultimo Cavaliere segue a distanza con 29mila euro, salendo a 4.2 milioni complessivi. Tra le nuove uscite, invece, troviamo Black Butterfly al quinto posto con 17mila euro (29mila complessivi), mentre al sesto posto Wish Upon incassa 15mila euro (26mila in due giorni). Nona posizione per Cane Mangia Cane, con soli 4.400 euro (che diventano 8mila in due giorni).