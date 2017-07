Ci siamo: il panel più importante qui alla D23 Expo, la fiera dedicata ai fan della Disney che si tiene ogni due anni ad Anaheim, sta per iniziare (alle 19:00 ora italiana).

Saranno due ore fittissime di anticipazioni, immagini in anteprima, dichiarazioni e magari annunci, con novità sui prossimi film Walt Disney Studios (Mary Poppins Returns, Nelle Pieghe del Tempo), Marvel Studios (Black Panther, Thor: Ragnarok e Avengers: Infinity War) e Lucasfilm (Star Wars: Gli Ultimi Jedi e, forse, Han Solo: a Star Wars Story).

Noi seguiremo tutto l’evento in diretta dall’interno della sala, che ospita oltre ottomila persone. Per leggere tutti gli aggiornamenti minuto per minuto vi consigliamo di seguirci su Twitter, come ieri pubblicheremo poi un resoconto dettagliato, le nostre impressioni e tutte le notizie.