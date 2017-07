Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Si è aperta venerd’ l’edizione 2017 della D23 Expo, la manifestazione dedicata ai fan Disney che si svolge ogni due anni nel centro congressi di Anaheim.

Noi di BadTaste.it siamo presenti alla tre giorni durante la quale si terranno panel dedicati ai prossimi film Pixar, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Studios, Marvel Studios e Lucasfilm.

Il panel di apertura è stato quello della cerimonia Disney Legends, durante la quale sono state insignite della più importante onorificenza Disney stelle del calibro di Stan Lee, Mark Hamill, Carrie Fisher, Clyde Geronimi, Whoopi Goldberg, Manuel Gonzales, Wayne Jackson, Jack Kirby, Garry Marshall, Julie Taymor e Oprah Winfrey (alcuni ovviamente postumi). A condurre la cerimonia, sul palco della sala principale del centro congressi (gremitissima di fan e stampa), il Ceo della Disney Bob Iger.

“Abbiamo creato il Disney Legends Award per celebrare il talento e riconoscere i grandi risultati di artisti che hanno lavorato con noi,” ha esordito Iger. “Tra le centinaia di migliaia di persone che hanno collaborato alla costruzione della disney dal 1923, solo 217 sono Disney Legends.” Una di esse è Ruthie Thompson, 107 anni compiuti, che dal 1937 al 1977 ha lavorato a tutti i film animati dell’azienda, diventando una leggenda prima ancora che venisse fondato il premio:

Durante la cerimonia sono stati insigniti del riconoscimento icone come Oprah Winfrey, che rivedremo oggi al panel live action nelle prime immagini di Nelle Pieghe del Tempo, il regista Garry Marshall (“Mio padre adorava le panchine,” ha dichiarato il figlio ritirando il premio, “andavamo a Disneyland solo per le panchine! Negli studios della Disney c’è una panchina a suo nome, e dopo la sua morte era piena di fiori”), il Re Jack Kirby (uno dei fumettisti più influenti della storia e creatore dello “stile marvel comics”, insieme a Stan Lee creò la Marvel e il fumetto I Fantastici Quattro, oltre che tantissimi altri personaggi e fumetti).

Molto commovente il momento in cui il leggendario Stan Lee ha ritirato il suo premio. Lee, 94 anni, ha perso da pochissimo la moglie (dopo quasi 70 anni di matrimonio) e ha parlato del suo legame con la Disney:

Non sono mai stato un uomo di poche parole. Ma sono rimasto senza parole nel vedere lo splendido video tributo dedicato a Jack Kirby. […] Avevo una decina di anni e leggevo tantissimo. Leggevo Sherlock Holmes e altri libriccini di poco costo. Un giorno vidi uno di questi libri, un “coffee table book” intitolato The Art of Walt Disney. Anche se costava pochissimo non avevo i soldi per permettermelo, e così risparmiai per mesi e mesi e lo comprai. Adoravo Disney, era una ispirazione e volevo diventare come lui. Sapere di essere qui, nella casa di Disney, a parlare di Jack Kirby, parlare della Disney e ritirare un premio… è molto emozionante, e non posso non andarmene senza dire excelsior!