Il vero protagonista della D23 Expo 2017 è lui, il colossale modellino di, l’area dedicata a Star Wars attualmente in costruzione sia a Disneyland Anaheim che a DisneyWorld a Orlando, già definita la più grande espansione mai realizzata in un parco Disney e la cui apertura è prevista per il 2019.

In attesa del panel dedicato proprio ai parchi a tema Disney (durante il quale verrà svelato anche il nome di questa attrazione, anche se rumour sempre più insistenti affermano che si chiamerà Star Wars: Galaxy’s Edge, il che lascia immaginare la possibilità che in futuro vengano aperte ulteriori estensioni della già colossale area), siamo andati a fare un giro all’interno del padiglione A Galaxy of Stories, che ospita il modello assieme a numerosi concept e altri oggetti.

Il parco trasporterà gli ospiti su un pianeta mai visto prima, l’ultimo avamposto prima dello Spazio profondo, e includerà due attrazioni principali: una che permetterà di prendere il controllo del Millennium Falcon per una missione segreta, e una che permetterà di calarsi all’interno di una battaglia tra il Primo Ordine e la Resistenza.

Dall’ingresso sotto la roccia ai sentieri tra i canyon, passando per bazaar alieni, ristoranti esotici e astronavi iconiche, il modello è semplicemente immenso e lascia immaginare che il livello di dettaglio di queste nuove aree sarà paragonabile a quello di Pandora – the World of Avatar e del Wizarding World of Harry Potter.

Potete vedere il video che abbiamo realizzato qui sotto – la breve introduzione mostra il nostro Riccardo alle prese con un incontro… ravvicinato con Mark Hamill!

Trovate il video, seguito da alcune foto, qui sotto: