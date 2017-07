Spider-Man: Homecoming, ecco chi doveva essere l’Avvoltoio nei piani originali

Spoiler

Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno parlato dei piani originali relativi al ruolo dell’Avvoltoio di

I due sceneggiatori hanno svelato la genesi alternativa del personaggio in un’intervista con Yahoo:

Quando abbiamo parlato dell’Avvoltoio è sempre stato chiaro che quello dei fumetti – vecchio e calvo – non avrebbe funzionato. Non ci sarebbe sembrato spaventoso, così abbiamo pensato a una versione più in stile uomo di mezza età. All’inizio doveva sempre scontrarsi con Damage Control, ma avevamo immaginato che poi diventasse l’insegnante di Peter. Poi ci siamo resi conto che dovevamo separarlo dalla vita scolastica – o almeno dare l’impressione che fosse così. Ed è allora che abbiamo deciso di renderlo il padre della cotta di Peter.

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.