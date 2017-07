Variety a dare la notizia: il film d’apertura della 74esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia sarà, di Alexander Payne.

Il debutto della pellicola prodotta dalla Paramount è previsto per il 30 agosto; protagonista un uomo del Nebraska (Matt Damon) che decide di sottoporsi insieme a sua moglie (Kristen Wiig) a un processo di rimpicciolimento per risparmiare le risorse del pianeta. Sfortunatamente per lui, sua moglie si tira indietro all’ultimo minuto.

Commedia dark con un taglio fantascientifico, Downsizing vede nel cast anche Laura Dern, Christoph Waltz e Jason Sudeikis.

Ricordiamo che negli ultimi cinque anni tre film d’apertura sono finiti agli Oscar: La La Land, Birdman, Gravity. La pellicola di Payne ovviamente punta a Venezia come trampolino di lancio per la stagione dei premi: uscirà infatti negli USA in distribuzione limitata il 22 dicembre.