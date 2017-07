Rimane in testa anche sabato al box-office italiano. Il film Marvel/Sony raccoglie 377mila euro, salendo a un totale di 4.7 milioni di euro e confermandosi in calo rispetto agli episodi precedenti della saga.

Al secondo posto, la nuova uscita The War – il Pianeta delle Scimmie, che però recupera terreno e ottiene 345mila euro con la miglior media per sala. In tre giorni ha raccolto 808mila euro complessivi.

Terza posizione per Transformers: l’Ultimo Cavaliere, che segue molto distante con 48mila euro e un totale di 4.3 milioni di euro. Seguono 2:22 – il Destino è già Scritto, con 31mila euro e 778mila euro complessivi, e Black Butterfly, con 28mila euro e un totale di 58mila euro.

L’altra nuova uscita, Wish Upon, si piazza sesta e incassa quasi 25mila euro, salendo a 52mila euro complessivi. Nona posizione per Cane Mangia Cane, con 7.500 euro e quasi 16mila euro complessivi.