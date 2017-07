Ricorderete che ieri vi abbiamo mostrato la foto della statua di Thanos nello stand dei Marvel Studios alla D23 Expo di Anaheim.

Oggi, dopo la presentazione del primo teaser di Avengers: Infinity War nella sala principale, si è svolta una affollatissima sessione di autografi con Josh Brolin:

Dietro di lui potete vedere le altre statue, che ieri erano coperte. Sono i figli di Thanos che vedremo nel film e di cui si rumoreggiava da tempo. Si tratta dei fratelli di Nebula e Gamora, che molto probabilmente nel film andranno a formare l’Ordine Nero. Parliamo di Corvus Glaive, Proxima Midnight, Thanos stesso, Fauce D’Ebano e Black Dwarf. Ecco alcuni video e immagini ravvicinate:

Josh Brolin just unveiled the Black Order and Infinity Gauntlet at D23. #InfinityWar pic.twitter.com/UHrH68Ax0c — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) July 15, 2017

Thanos brought his infinity gauntlet pic.twitter.com/2to9D97KGR — Louis D'Esposito (@louisde2) July 15, 2017

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.