A seguire potete leggere il comunicato stampa integrale relativo all’inizio delle riprese di, il nuovo film di

“BENEDETTA FOLLIA”

SONO INIZIATE OGGI LE RIPRESE DEL NUOVO FILM DI CARLO VERDONE

Roma, 17 Luglio 2017

E’ una BENEDETTA FOLLIA quella che sta per travolgere Carlo Verdone, da oggi impegnato nelle riprese del suo nuovo film, che verrà interamente girato a Roma. E’ infatti questo il titolo della commedia prodotta da Aurelio De Laurentiis & Luigi De Laurentiis, diretta e interpretata da Verdone e scritta, per la prima volta, dal regista insieme a Nicola Guaglianone e Menotti.

Lui è Guglielmo, uomo di specchiata virtù e fedina cristiana immacolata, proprietario di un negozio di articoli religiosi e alta moda per vescovi e cardinali. Uno di quelli che “una moglie è per sempre”. Se non fosse che la sua Lidia (Lucrezia Lante della Rovere), devota consorte per 25 anni, decide di mollarlo proprio nel giorno del loro anniversario, stravolgendo il suo mondo e tutte le sue certezze…Ma poi nel suo negozio arriva un’imprevedibile candidata commessa: Luna (Ilenia Pastorelli), una ragazza di borgata sfacciatissima e travolgente – volenterosa ma altrettanto incapace – e adatta a lavorare in un negozio di arredi sacri come una cubista in un convento.

Da quel giorno niente sarà più come prima: Luna lo iscrive a “Tinder”, la app più hot del momento, e Guglielmo, single allo sbaraglio, scoprirà il sorprendente mondo degli appuntamenti al buio e gli esilaranti tentativi di donne disposte a tutto pur di trovare l’anima gemella. E visto che la realtà supera l’immaginazione, le vite di Guglielmo e Luna avranno dei risvolti totalmente inaspettati. Perché anche le vie dell’amore sono infinite.

Nel cast, al fianco di Carlo Verdone, nel ruolo di Luna c’è Ilenia Pastorelli (David di Donatello come Miglior attrice protagonista per “Lo chiamavano Jeeg Robot”), Lucrezia Lante della Rovere, Maria Pia Calzone, Paola Minaccioni.

Distribuito dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, “Benedetta Follia” uscirà in sala dopo Natale.