a mantenersi in testa alla classifica italiana, incassando quasi 1.3 milioni di euro nel weekend e salendo a un totale di 5.1 milioni di euro. Il film sta rallentando maggiormente dell’episodio più recente della saga, e in generale continua la sua corsa con risultati più bassi rispetto ai film precedenti.

Apre al secondo posto The War – il Pianeta delle Scimmie, con 1.1 milioni di euro e la miglior media della classifica, tuttavia si tratta di un esordio meno convincente rispetto a quelli dei due film precedenti. In generale, l’estate 2017 non sta dando segnali positivi per le major che hanno scelto di non rinviare i loro film.

Al terzo posto troviamo Transformers: l’Ultimo Cavaliere, con 154mila euro e un totale di 4.4 milioni di euro, il peggior risultato della saga. Continua la sua corsa 2:22 il Destino è già Scritto, con 94mila euro e 806mila euro complessivi. Quinta posizione per Black Butterfly, con 85mila euro in quattro giorni, ma è Wish Upon a stupire con 76mila euro in quattro giorni al sesto posto e una media di quasi 800 euro per sala.

Settimo posto per La Mummia (51mila euro, 4.4 milioni complessivi), Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar (41mila euro, 12.3 milioni complessivi), Cane Mangia Cane (esordio da 24mila euro) e Civiltà Perduta (19mila euro, 577mila euro complessivi).