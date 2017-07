Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nonostante non sia stato presentato nessun contenuto inedito didurante il panel live action della D23 Expo di sabato (bisognerà aspettare il Comic-Con di San Diego), il film con Chadwick Boseman ha avuto una notevole presenza alla convention californiana. Nello stand dei Marvel Studios, infatti, erano esposti i costumi ufficiali dei protagonisti, insieme a un grande banner inedito realizzato dal conceptual artist

Questo poster illustra il Re di Wakanda (Boseman) insieme alle guerriere Kania (Lupita Nyong’o) e Okoye (Danai Gurira), ed è stato poi regalato domenica mattina a chi si presentava allo stand, e ora Meinerding lo ha diffuso ufficialmente online.

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.