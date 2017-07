“Artisti all’interno di ogni dipartimento della produzione dei Walt Disney Animation Studios progettano t-shirt per commemorare il duro lavoro, la collaborazione, il lavoro di gruppo e l’arte necessari per realizzare un grande film”: così veniva introdotta l’esposizione delle t-shirt personalizzate di ogni dipartimento dei WDAS alla D23 Expo di Anaheim, che si è svolta lo scorso weekend.

Abbiamo scattato alcune immagini di questo suggestivo stand, nel quale erano esposte magliette realizzate dai responsabili di vari reparti di film come Oceania, Bolt, Zootropolis, Frozen, Big Hero Six. Tutte rigorosamente NON in vendita…

Potete vederle qui sotto!





















