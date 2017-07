Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Tra gli stand della D23 Expo, la fiera dei fan Disney che si è tenuta durante il weekend ad Anaheim, uno era dedicato a

Nello stand erano esposti concept e artwork del film di Ava DuVernay tratto dal classico di Madeleine L’Engle. Siamo riusciti a scattare alcune immagini di questi concept, che erano stati anche proiettati durante il panel. Potete vederli qui sotto!

A post shared by BadTaste.it (@badtasteit) on Jul 16, 2017 at 11:26am PDT

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questa la sinossi del film da noi tradotta:

Meg Murry (Storm Reid) è una tipica studentessa delle medie. Figlia di due noti fisici, è intelligente e ricca di talento, come suo fratello Charles Wallace (Deric McCabe), ma deve ancora scoprirlo. A peggiorare le cose c’è la scomparsa misteriosa del signor Murry (Chris Pine), che tormenta Meg e lascia la madre (Gugu Mbatha-Raw) con il cuore a pezzi.

Charles Wallace presenta a Meg e al suo compagno di classe Calvin (Levi Miller) tre guide celestiali: Mrs. Which (Oprah), Mrs. Whatsit (Reese Witherspoon) e Mrs. Who (Mindy Kaling), che hanno viaggiato verso la terra per aiutarli nella ricerca del padre. Insieme, partono per una avventura formidabile: viaggiare attraverso una piega del tempo e dello spazio nota come tesseratto. Vengono trasportati in mondi oltre la loro immaginazione dove devono confrontarsi con un nemico molto potente, e per tornare sulla Terra Meg dovrà cercare dentro se stessa, accettare le sue debolezze e raccogliere le forze necessarie a sconfiggere l’oscurità che li circonda.