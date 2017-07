Intervistato da Good Morning America in occasione della D23 Expoha avuto modo di parlare brevemente di un altro cinecomic che lo vedrà particolarmente al centro della scena dopo Avengers: Infinity War (in cui interpreterà Thanos), ovvero, l’atteso sequel del cinefumetto dedicato al Mercenario Chiacchierone in cui l’attore vestirà i panni di Cable.

Secondo Brolin il film sarà molto più divertente del primo capitolo:

Secondo me è molto più divertente del primo film. Quando mi chiesero di entrare nel cast mi dissi “sto facendo la cosa di Thanos in questo momento, dovrei fare anche questo?”, e mia moglie mi disse “Leggilo [il copione]. Perché ci stai ancora pensando? Basta leggerlo”. E così lo lessi e ricordo che risi davvero moltissimo, come non accadeva da molto tempo. Quindi è divertente. Cable può essere divertente. Può essere molte cose, di conseguenza può essere anche molto divertente.

Does Cable talk about Thanos in new @deadpoolmovie? How funny is @VancityReynolds‘ new movie? Josh Brolin teases #Deadpool2. #D23expo pic.twitter.com/UAIuXI0c8U — Good Morning America (@GMA) 16 luglio 2017

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable).

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Diretto da David Leitch, Deadpool 2 uscirà nel 2018.

FONTE: HH