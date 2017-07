Abbiamo finalmente avuto modo di parlare con, vice-direttore artistico del

L’evento tutto italiano dedicato al mondo del cinema, delle serie TV e dell’intrattenimento ci sta accompagnando in questi giorni estivi con numerose anteprime (The War – Il Pianeta delle Scimmie, Cars 3, Cattivissimo Me 3, Prima di Domani, Noi Siamo Tutto, Annabelle 2: Creation) e grandi ospiti internazionali come Amy Adams, Bryan Cranston, Julian Moore e italiani come Gabriele Muccino o Jasmine Trinca.

Di seguito la video-intervista con il nostro Francesco Alò.

#Giffoni2017 – Intervista a Manlio Castagna! Nonostante i numerosi problemi tecnici, ecco la nostra intervista a Manlio Castagna, vice-direttore artistico del Giffoni Film Festival! #Giffoni2017 Pubblicato da BadTaste.it su Lunedì 17 luglio 2017

