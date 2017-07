D23 Expo: una parola utilizzata dal cast di Star Wars alimenta fantasiose speculazioni

Una curiosità sta alimentando online fantasiose speculazioni circa la trama e i personaggi di. Nel corso di una delle ultime interviste, i membri del cast hanno infatti ripetutamente utilizzato la parola “grey” (grigio) nel definire ciò che vedremo nell’ottavo episodio della saga, diretto da

L’uso di espressioni come “zona grigia” e di altre frasi idiomatiche che includono il grigio ha spinto molti fan a speculare circa l’eventuale presenza dei Jedi Grigi nel film. Chiaramente, lo ricordiamo, si tratta solo di speculazioni rilanciate poi da parte della stampa di settore americana. Dei Jedi Grigi, difatti, si narra nell’Universo Espanso. È bene, dunque, essere molto prudenti: l’espressione può essere del tutto casuale o, eventualmente, utilizzata proprio per dare adito a fantasiose teorie volte a tenere alta l’attenzione sul film.

Qui di seguito l’ultima intervista al cast, nella quale viene specificato come la trama si addentri proprio in una sorta di “zona grigia” e nella quale, in termini di sfaccettature, i personaggi sono “grigi” anziché semplicemente bianchi o neri:

Is there more “gray” between good and evil than black and white in #TheLastJedi than any @StarWars ever before? Yes, yes there is. #D23expo pic.twitter.com/TmbuIdH9VE

— Good Morning America (@GMA) 16 luglio 2017