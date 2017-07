La Warner Bros. ha fissato le date di uscita di due cinecomic DC, solo pochi giorni prima del grande panel che si terrà al Comic-Con di San Diego (e al quale noi di BadTaste.it ovviamente parteciperemo).

Il primo film uscirà il 14 febbraio 2020, mentre il secondo arriverà il 5 giugno.

Non è tutto: la major ha “fermato” anche altre due date, il 1 giugno 2018 farà uscire un film d’animazione ancora senza titolo, mentre il 13 dicembre 2019 toccherà a un “film evento” ancora non specificato.

Tornando ai film DC, è praticamente certo che la data del 5 giugno 2020 sia stata scelta per il sequel di Wonder Woman, che diverse fonti affermano verrà annunciato durante il panel al Comic-Con. La data di febbraio potrebbe essere invece assegnata a The Flash o The Batman (ma è più probabile il primo).



L’idea è che verrà fatta maggiore chiarezza sabato, quindi continuate a seguirci perché noi vi forniremo tutte le informazioni direttamente dall’interno della colossale sala H, sperando ovviamente di riuscire a entrare…

Fonte: HeroicHollywood