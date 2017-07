D23 Expo, Mark Hamill avrebbe interpretato volentieri Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming

è nelle sale e, come ampiamente anticipato nei trailer, vedenel ruolo di Avvoltoio. Il ruolo tuttavia, era nelle attenzioni anche di

Nel corso di un’intervista al D23, a Hamill è stato chiesto chi vincerebbe in un ipotetico scontro tra Jedi e Avengers. Sorridendo, l’attore ha declinato ogni risposta dicendo di non voler minare ogni eventualità di avere un potenziale ruolo in un film Marvel, esclamando inoltre:

Speravo che Michael Keaton non accettasse il ruolo di Avvoltoio ma… accidenti!

Detto questo, Hamill ha aggiunto che in casa Disney la possibilità di vederlo anche in un film Marvel sembra abbastanza affidata al lancio di una monetina, dal momento che sia il franchise di Star Wars che l’UCM sono parte dei brand posseduti dalla casa del topo.

Qui di seguito le parole di Hamill:

Mark Hamill wanted to play the Vulture in #SpiderManHomecoming Which #MCU character would you like to see him play? pic.twitter.com/blMSj5cy9f — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) 17 luglio 2017

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.

Nel cast Tom Holland, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice, Michael Keaton. La pellicola non racconterà le origini del personaggio, ma si concentrerà sugli anni del liceo di un Peter Parker già in azione. Il film è co-prodotto da Kevin Feige assieme al suo team di esperti della Marvel, e da Amy Pascal, che ha supervisionato il lancio del franchise per la Sony 13 anni fa. Insieme, collaborano a una nuova direzione creativa per il lancia ragnatele. Sony Pictures continuerà a finanziare e distribuire i film della saga, e sarà ancora proprietaria dei diritti di sfruttamento del personaggio, mantenendo il controllo creativo finale.

