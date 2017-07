Come riportato da Deadline,(Requiem for a Dream, The Wrestler, Il Cigno Nero, Noah) dirigerà per la Paramount un dramma giudiziario incentrato sull’intelligenza artificiale. Lo script, i cui diritti sono appena stati acquistati dallo studio, è curato da. Il regista sarà coinvolto anche come produttore tramite la Protozoa.

Al momento, i dettagli circa la trama e il cast del nuovo progetto sono molto scarsi. La Paramount, a oggi, non ha ancora diffuso alcun comunicato ufficiale né si è espressa circa eventuali date di distribuzione in programma.

Il 13 ottobre verrà invece distribuito negli Stati Uniti Mother, diretto da Aronofsky, che vede nel cast Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeifer, Domhnall e Brian Gleeson.

