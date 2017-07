Le riprese distanno continuando oltre la conclusione fissata inizialmente, questo a causa del cambio alla guida della pellicola: dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller, Ron Howard è stato chiamato a dirigere il film, e la produzione è stata allungata di alcune settimane (cancellando l’eventuale presentazione alla D23 Expo).

Howard sta aggiornando i fan dal set pubblicando saltuariamente immagini su Twitter – ieri ne ha messa una in cui vediamo Chewbacca (Jonaas Suatamo) mentre controlla una scena appena girata:

L’immagine potrebbe però aver rivelato uno spoiler non indifferente: sullo schermo, infatti, vediamo due Wookies in un momento molto intimo. C’è chi sostiene che possa trattarsi proprio di Chewbacca con sua moglie Malla, un personaggio creato per lo speciale natalizio di Star Wars – che non fa parte del canone – e canonizzato ufficialmente in libri come The Princess, The Smuggler and the Farm Boy, Life Debt ed Empire’s End.

Ovviamente si tratta solo di una speculazione: vi terremo aggiornati!

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Diretto da Ron Howard, Han Solo vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.