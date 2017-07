Aggiornare il look di un proprio account social non è per forza indicativo di qualcosa. Tuttavia un fatto del genere ad Hollywood può generare svariate speculazioni.

In questo caso parliamo del chiacchiericcio nato intorno all’account Twitter di Zack Snyder (Batman v Superman: Dawn of Justice). Il regista ha infatti di recente modificato il suo banner e la sua immagine del profilo di Twitter, sostituendo le foto che facevano un chiaro riferimento a Justice League, il cinecomic da lui diretto la cui post-produzione verrà curata da Joss Whedon (a causa del lutto che ha colpito Snyder nel mese di marzo).

Inutile dire che ciò ha sollevato no poche speculazioni riguardo al coinvolgimento di Snyder nel progetto e soprattutto sul coinvolgimento di Whedon (quanto rimarrà del lavoro di Snyder?). Fino a prova contraria il rinnovamento del look social del regista può non significare assolutamente nulla. In caso contrario, ovviamente, vi terremo aggiornati sulla questione.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.

