Come sappiamo(LEGO Batman -Il Film) è stato scelto dalla Warner Bros. per dirigere un cinecomic dedicato interamente a: il film sarà incentrato sulle avventure di Dick Grayson , il Robin originale, creato da Bob Kane e Bill Finger e dall’illustratore Jerry Robinson e lanciato su Detective Comics #38 nell’aprile 1940.

Ll film è ancora in fase preliminare di progettazione e ovviamente non ha una data di uscita. McKay la scorsa notte ha però deciso di condividere online via Twitter alcuni suoi pensieri riguardo a ciò che secondo lui rende speciale il personaggio:

La storia di Dick Grayson che diventa Robin e in seguito Nightwing viene narrata per noi, il pubblico, nei fumetti avviene in tempo reale. – Non è un flashback. Abbiamo vissuto tutto ciò. Eravamo insieme a Robin/Nightwings durante i suoi successi e i suoi fallimenti. – E le persone che sottovalutavano Robin o che lo hanno abbandonato si sono ricredute cambiando la propria opinione mentre lo abbiamo visto “crescere” di fronte a noi. – Le sue reazioni, i suoi conflitti con Batman e tutte le altre cose le ho sentire reali perché è il personaggio con cui siamo riusciti a vivere direttamente la città di Gotham.

The story of Dick Grayson, becoming Robin, then becoming Nightwing played out for us, the audience, in the comics in REAL TIME. https://t.co/icAEA8Imkz — Chris McKay (@buddboetticher) 16 luglio 2017

It wasn’t a flashback. We experienced it. So all of Robin/Nightwings successes and failures we were along for the ride. — Chris McKay (@buddboetticher) 16 luglio 2017

And people that underestimated Robin or dismissed him perhaps had their opinions changed as we watched him “grow up” right in front of us. — Chris McKay (@buddboetticher) 16 luglio 2017

His relationships, his conflicts with Batman et al felt real to me because he was the window character with which we experienced Gotham city — Chris McKay (@buddboetticher) 16 luglio 2017

Also emotionally taxing. It’s going to be real. — Chris McKay (@buddboetticher) 16 luglio 2017

