È Umberto Gonzalez di HeroicHollywood a rivelare alcune indiscrezioni su, uno dei film che molto probabilmente faranno parte degli annunci durante il panel Warner/DC che si terrà sabato al Comic-Con di San Diego.

Il blogger, solitamente piuttosto affidabile, sostiene che le riprese del film diretto da David F. Sandberg (Lights Out) inizieranno a febbraio del 2018. Ecco quindi che la pellicola potrebbe rientrare tra le date di uscita fissate dalla Warner Bros. solo qualche minuto fa. Inizialmente il film doveva uscire il 5 aprile 2019, ma rinvii e cambi alla guida del progetto prodotto dalla New Line Cinema in collaborazione con la Warner e la DC Entertainment hanno fatto slittare il tutto. L’idea è quindi che il film possa eventualmente uscire a febbraio del 2020.

Maggiore chiarezza verrà fatta tra pochi giorni a San Diego: noi saremo in Sala H e vi aggiorneremo in diretta con tutte le novità!

Creato nel 1939 da C. C. Beck e Bill Parker, Shazam comparve per la prima volta su Fawcett Comics’ Whiz Comics #2. Il teenager Billy Batson si trasformava nel “mortale più potente del mondo” dopo aver pronunciato la parola Shazam, ottenendo poteri straordinari da dei antichi.

Il film è ancora nelle prime fasi di sviluppo. La sceneggiatura è stata scritta da Darren Lemke, e l’unico attore confermato è Dwayne Johnson nei panni di Black Adam, che avrà anche un film tutto suo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!