Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson smentisce una teoria dei fan su un personaggio del film

Sappiamo che il ruolo di del Toro è al momento noto come “DJ”, ma secondo alcuni si tratterebbe proprio di un Bridger adulto rispetto alla serie animata. Secondo Johnson, tuttavia, DJ non è altro che “il suo personaggio”, senza essere legato a uno dei protagonisti dello show di animazione. Il regista, tuttavia, ha ammesso che la dicitura “DJ” indica comunque qualcosa (scherzando, peraltro, sul fatto che il nome non vuole indicare nulla di musicale). Qui di seguito le parole di Johnson:

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda. Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia. Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern and Benicio Del Toro.

