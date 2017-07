, il film diretto da, sarà disponibile in edizione home video a partire dal 19 luglio. Ecco il comunicato stampa con tutti i dati a riguardo:

Diretto dal regista premio Oscar ® Danny Boyle

Con Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Robert Carlyle

T2 TRAINSPOTTING

Con un’ora di fantastici contenuti extra, tra cui 29 scene eliminate e il commento al film di Danny Boyle e John Hodge

Finalmente in Digital HD dal 5 Luglio 2017

Da mercoledì in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD™

Con Universal Pictures Home Entertainment Italia

Disponibile dal 19 Luglio 2017, in DVD e in Blu-ray™, anche l’esclusivo Boxset da collezione con Trainspotting 1 & 2

Prima c’è stata un’opportunità… poi c’è stato un tradimento. T2 TRAINSPOTTING debutta in Digital HD il 5 Luglio 2017 e in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD™ il 19 Luglio 2017, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment Italia. Da non perdere, per i fan di entrambi i film, l’esclusivo Boxset da collezione con TRAINSPOTTING 1 & 2, disponibile in DVD e in Blu-ray™ dal 19 Luglio 2017.

T2 TRAINSPOTTING riunisce il regista premio Oscar® Danny Boyle (The Millionaire) al cast originale del cult movie del 1996: i protagonisti Ewan McGregor (Moulin Rouge), Ewen Bremner (Wonder Woman), Jonny Lee Miller (Dark Shadows) e Robert Carlyle (28 Settimane Dopo). Renton torna nell’unico posto che può chiamare casa, da Sick Boy, Spud e dall’infame Begbie.

Basato sui personaggi creati da Irvine Welsh (Il Lercio, Trainspotting) e scritto dallo sceneggiatore vincitore del premio BAFTA® John Hodge (Trainspotting), T2 TRAINSPOTTING arriva in home video carico di esclusivi contenuti extra, della durata complessiva di un’ora: il commento al film di Danny Boyle e John Hodge; “20 anni di incubazione”, una conversazione con Danny Boyle e il cast; oltre 30 minuti di scene eliminate.

Diretto da Danny Boyle, T2 TRAINSPOTTING è stato scritto da John Hodge ed è basato sui libri Porno e Trainspotting di Irvine Welsh. Il film è prodotto da Andrew Macdonald, Danny Boyle, Christian Colson, Bernard Bellew ed ha come produttori esecutivi Irvine Welsh e Allon Reich.

SINOSSI

Sono passati vent’anni. Molte cose sono cambiate ma altrettante sono rimaste invariate. Mark Renton (Ewan McGregor) fa ritorno all’unico luogo che abbia mai chiamato casa. Lo stanno aspettando: Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) e Begbie (Robert Carlyle). Lo aspettano anche altri vecchi amici: la pena, la perdita, la gioia, la vendetta, l’odio, l’amicizia, l’amore, il desiderio, la paura, il rimpianto, l’eroina, l’autodistruzione e il pericolo mortale. Si sono tutti messi in fila per dargli il benvenuto, pronti a unirsi alle danze.

CONTENUTI EXTRA ESCLUSIVI IN BLU-RAY™ E DVD:

• Scene eliminate

• 20 anni di incubazione: Una conversazione con Danny Boyle e il cast

• Commento al film di Danny Boyle e John Hodge

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD:

Genere: Drammatico

Dischi: 1

Durata: 117 minuti ca.

Audio: Italiano, Inglese per non vedenti, Ceco, Francese, Francese per non vedenti, Giapponese, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Thailandese, Tedesco, Turco, Ungherese – 5.1 Dolby Digital; Inglese – Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible)

Video: Formato panoramico ad ultra alta definizione (1.85:1) 3840 x 2160p

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti, Ceco, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Coreano, Danese, Estone, Finlandese, Francese, Giapponese, Greco, Lettone, Lituano, Norvegese, Olandese, Portoghese, Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Tailandese, Tedesco, Turco, Ungherese

Contenuti Speciali: No (I contenuti speciali sono presenti sul disco Blu-ray incluso nella confezione)

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Drammatico

Dischi: 1

Durata: 117 minuti ca. (Durata contenuti speciali: 61 minuti ca.)

Audio: Italiano, Inglese, Giapponese – 5.1 Dts-Hd Ma; Inglese per non vedenti, Thailandese – 5.1 Dolby Digital

Video: Formato panoramico ad alta definizione (1.85:1) 1920 x 1080p

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese per non udenti, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Coreano, Giapponese, Spagnolo, Thailandese

Contenuti Speciali: • Scene eliminate • 20 anni di incubazione: Una conversazione con Danny Boyle e il cast

• Commento al film con Danny Boyle e John Hodge

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Drammatico

Dischi: 1

Durata: 113 minuti ca. (Durata contenuti speciali: 58 minuti ca.)

Audio: Italiano, Inglese, Tedesco, Turco – Dolby Digital 5.1

Video: Formato panoramico 1.85:1 – Anamorfico 16:9

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco, Turco

Contenuti Speciali: • Scene eliminate • 20 anni di incubazione: Una conversazione con Danny Boyle e il cast

• Commento al film con Danny Boyle e John Hodge