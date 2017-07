D23 Expo, per Rian Johnson Star Wars: Gli ultimi Jedi non somiglierà a L’Impero Colpisce Ancora

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La tentazione è quella di dire “Beh, è un capitolo di mezzo quindi è una sorta di Impero Colpisce Ancora“. Tuttavia, allo stesso tempo, volevo mantenere lo stesso spirito divertente che [J.J. Abrams] ha incluso ne Il Risveglio della Forza e che c’era anche ne Il Ritorno dello Jedi, che vidi a 10 anni quando è uscito nelle sale. Quindi se penso a L’Impero Colpisce Ancora, non voglio dare l’impressione di aver fatto un film dark. Era molto importante, per me, che questa avventura fosse divertente. Non saprei, è un misto di cose differenti e spero anche che possiate trovare alcuni elementi unici.

Nel corso di un’intervista al D23,, regista di, ha risposto a varie domande relative all’ottavo film del franchise, in arrivo a dicembre. Al regista è stato chiesto se, nell’ambito di quella che è la terza trilogia cinematografica della saga, il suo film possa essere confrontato con. Come spiegato da Johnson:

Qui di seguito le parole del regista:

