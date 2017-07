La casa editrice Bloomsbury ha comunicato che saranno presto pubblicati due nuovi volumi relativi al mondo dei maghi di

Harry Potter: A History of Magic – The Book of The Exhibition sarà incentrato sulle materie insegnate a Hogwarts. Harry Potter – A Journey Through A History of Magic sarà invece dedicato alle diverse culture e tradizioni presenti nel mondo dei maghi.

Oltre al comunicato, al momento non sono state annunciate conferenze stampa o ulteriori eventi relativi ai due nuovi volumi. L’uscita dei due libri è al momento prevista per il mese di ottobre. Il lancio dovrebbe avvenire più o meno in contemporanea all’apertura della mostra dedicata al mondo di Harry Potter che sarà ospitata dalla British Library. L’apertura è prevista per il 20 ottobre e sarà possibile visitarla fino al mese di febbraio del 2018. Non resta che attendere ulteriori informazioni.

Fonte: Mashable