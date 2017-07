Spider-Man: Homecoming, Jon Watts in trattative per dirigere il sequel

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter sarebbe attualmente in trattative per tornare a lavorare per l’UCM, più precisamente dietro la macchina da presa del sequel di, cinecomic attualmente nelle nostre sale.

In attesa di nuove conferme al riguardo vi ricordiamo che Tom Holland, prima di apparire nel sequel del film appena citato, tornerà nei panni di Spidey in Avengers: Infinity War, film die Fratelli russo in uscita nelle sale il prossimo aprile.

Il sequel di Spider-Man: Homecoming dovrebbe vedere la luce nelle sale americane il 5 luglio 2019.

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.