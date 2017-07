La saga didi Stephen King è composta da ben otto romanzi e da svariati fumetti. Ormai sappiamo che il film in uscita ad agosto per la regia disarà una sorta di sequel di celluloide che peraltro ha (o dovrebbe avere) l’ambizione di lanciare un progetto crossmediale che si alternerà fra cinema e tv. Fatta questa doverosa premessa, la durata del lungometraggio svelata dalla British Board of Film Classification , 95 minuti, lascia perplessi, più che altro perché ormai la durata media dei tentpole hollywoodiani è ben superiore all’ora e mezza abbondante di minutaggio della pellicola in uscita ad agosto. Visto che, però, non si tratta di un adattamento diretto di uno o più tomi dell’epopea kinghiana, potrebbe trattarsi di un lasso di tempo del tutto sufficiente a raccontare quello che il film intende narrare.

Lo scopriremo a breve.

