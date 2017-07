(Invasion of the Body Snatchers), il romanzo diuscito nel 1955 e arrivato al cinema nel 1956 con il classico omonimo diretto da Don Siegel, sta per tornare al cinema

Dopo Terrore dallo Spazio Profondo del 1978, Ultracorpi – L’Invasione Continua (1993) e Invasion (2007), la New Line ha commissionato a David Leslie Johnson (The Conjuring 2 e 3) il compito di realizzare lo script della nuova iterazione cinematografica della storia. Non si conoscono, attualmente, ulteriori dettagli sulla data di uscita e sul nome di chi si metterà seduto dietro alla macchina da presa.

A seguire la trama della pellicola di Don Siegel (via Wikipedia):