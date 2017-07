La Sony Pictures ha diffuso online il primo trailer di Only the Brave, pellicola di Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Oblivion) precedentemente intitolata No Exit.

Il film racconta la storia vera dei Granite Mountain Hotshots, un gruppo di pompieri che nel 2013 affrontarono uno degli incendi più spaventosi e mortali della loro storia, l’Incendio di Yarney Hill, per salvare una cittadina in Arizona: erano in 20, e in 19 morirono.

Del cast fanno parte Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, James Badge Dale, Taylor Kitsch e Jennifer Connelly. Il film approderà nelle sale americane il 20 ottobre.

Ecco il trailer: